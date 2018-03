RFID-Technologie Saturn hat für drei Monate City-Shop ohne Kassen

Media Markt Saturn hat am Donnerstag im österreichischen Innsbruck für drei Monate eine kassenlose Saturn-Filiale eröffnet. Kunden können im Rahmen des Pilotprojekts einen von 900 Artikeln per Saturn-App direkt am Regal bezahlen und dann den 120-qm-Laden verlassen. Bargeld und Plastikkarten werden nach Angaben der Firma nicht akzeptiert.

Die Bezahlfunktion in der App liefert das