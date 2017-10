Roboter Die Roboter kommen

Hersteller und Händler setzen verstärkt auf die schlauen Maschinen – vor allem beim Verpacken und Palettieren, aber auch in der Logistik und im Kundendialog. Studien der International Federation of Robotics sagen bis 2020 starkes Wachstum bei Industrie- und Servicerobotern voraus. Picken, packen, produzieren: Die Roboter sind auf dem Vormarsch – in der Industrie, im Online-Handel, im Lager und sogar auf dem Bauernhof.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.