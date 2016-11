Rote Zahlen Intershop setzt auf Großhändler

Der Software-Hersteller Intershop hat in den ersten neun Monaten 2016 erneut rote Zahlen geschrieben. Deshalb will sich Intershop künftig auf Kunden aus dem Großhandel konzentrieren, kündigte der Vorstandsvorsitzende Jochen Wiechen an.

