SCS-Ranking Logistikmarkt knackt Billionengrenze

Deutsche Post DHL ist der bei weitem größte Logistikdienstleister in Europa. Das geht aus der Studie "Top-100 in European Transport and Logistics Services" hervor, die Fraunhofer SCS beim BVL-Logistikkongress in Berlin vorgelegt hat. Die Wirtschaftsleistung der Logistik in Europa ist 2016 gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent auf rund 1 Billion Euro gewachsen. Davon entfallen auf Transporte 470 Mrd.

