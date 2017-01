Satya Nadella Microsoft will mehr Künstliche Intelligenz

Microsoft-Chef Satya Nadella will künstliche Intelligenz breiter verfügbar machen. «Der nächste Schritt für mich ist: Wie können wir diesen Zugang demokratisieren», sagte Nadella am Montag auf der Internet-Konferenz DLD in München.

