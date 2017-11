Self-Checkout Händler stellen mehr SB-Kassen auf

Die Zahl der Handelsfilialen mit SB-Kassen in Deutschland steigt deutlich. Das zeigt eine neue Erhebung des EHI, die bei den Technologietagen in Düsseldorf erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Verfügten 2015 erst 295 Märkte in Deutschland über Self-Checkouts, bei denen die Kunden an einem Terminal selber scannen und an dem Automaten auch bezahlen. Heute sind es 488.

