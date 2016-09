Self-Scanning Sam‘s-Club-Kunden scannen mit Handy

Die Walmart-Vertriebsschiene Sam‘s Club erlaubt ihren Kunden seit kurzem in allen 645 US-Stores das Scannen per Smartphone. Die dafür nötige App "Scan-and-Go" des nur für Clubmitglieder offenen Großflächen-Filialisten wurde schon seit Oktober in einigen Outlets getestet.

