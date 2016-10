Shopper Futures Mondelez und Bünting lernen mit Start-up

Mondelez verknüpft in seinem Förderprogramm "Shopper Futures" Start-ups, Händler und Marken. In vier Famila-Filialen von Bünting kam so das kommunikative und selbstlernende POS-Terminal Chimp von Sensape auf die Verkaufsfläche.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.