Single-Sign-On Deutsche Firmen wollen Facebook trotzen

Eine branchenübergreifende Datenplattform will 2018 die Dominanz von Facebook und Google für das schnelle Einloggen in Online-Dienste brechen. Das teilten die beteiligten Unternehmen am Montag in Berlin mit. Die Plattform soll verimi heißen - ein Kunstwort angelehnt an die englischen Begriffe "verify" (prüfen) und "me" (mich).

