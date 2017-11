Smartphone-App Instore-Navigation für Knauber-Kunden

Der Baumarkt-Filialist Knauber will seinen Kunden per App hilfreiche Funktionen für den Einkauf zur Verfügung stellen. Stufenweise wird es noch 2017 eine Kundenkarte im Handy und dann Self-Scanning sowie Mobile Payment per Smartphone geben. In einer Filiale wird die App den Kunden Instore-Navigation bieten.

Knauber will noch dieses Jahr die Scan&Go-App Sellfio des Softwarehauses Taren