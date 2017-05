Soziale Netzwerke Facebook soll Jugendliche ausgespäht haben

Social-Media-Plattform soll Gefühle wie Stress, Angst und Unsicherheit in Posts und Fotos Jugendlicher analysiert und an die Daten an Werber gegeben haben. Facebook kündigte erst eine Untersuchung an und stritt später die Weitergabe ab.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.