Treibhausgas Aktionspläne lassen Klimaziele näher rücken

Einen Lean and Green Star Award haben in dieser Woche Aldi Süd, Kaufland, Unilever und Chep von GS1 Germany auf dem ECR-Tag in Berlin erhalten. Alle Unternehmen haben ihren CO2-Ausstoß innerhalb von fünf Jahren um mindestens 20 Prozent gesenkt.

