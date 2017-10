Umfrage Mehrheit lehnt Gesichtserkennung zu Werbezwecken ab

Die meisten Menschen in Deutschland lehnen laut einer Forsa-Umfrage die Analyse von Gesichtern zu Werbezwecken ab - auch dann wenn sie Rabatte erhalten. Gesichtserkennung im Alltag zu Werbezwecken lehnt ein Großteil der Menschen in Deutschland ab. Drei Viertel der Teilnehmer einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Initiative Marktwächter Digitale Welt finden etwa die Auswertung von Gesichtsaufzeichnungen für zielgruppengerechte Werbung "überhaupt nicht" oder "eher nicht in Ordnung".

