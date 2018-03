Umweltfreundlich Coldstore plant neues Fleischlager

Der Tiefkühllogistiker Coldstore plant, am Dortmunder Hafen ein neues Tiefkühllager zu bauen. Für den Betrieb will das Unternehmen die Abwärme der Deutschen Gasrußwerke nutzen

Der Tiefkühllogistiker Coldstore aus Hamm will am Dortmunder Hafen ein neues Tiefkühllager bauen. Der Clou: Für den Betrieb will das Unternehmen die Abwärme der Deutschen Ga