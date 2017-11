Virtual Reality Media-Markt plant virtuellen Laden

Media-Markt-Saturn will Elektronikartikel künftig auch in der virtuellen 3D-Realität verkaufen: Der Händler plant nach den Worten seines Digitalchefs Martin Wild, "in den nächsten Wochen" einen Auftritt für Virtual-Reality-Nutzer zu eröffnen. Unternehmen Zukunft: Media-Markt-Saturn will seine Elektronikartikel künftig auch per Virtual Reality verkaufen. Der Händler plant nach den Worten seines Digitalchefs Martin Wild, "in den nächsten Wochen" einen Auftritt für Virtual-Reality-Nutzer zu eröffnen und werde damit ein völlig neues Einkaufserlebnis bieten, sagte Wild am Mittwoch bei der Zukunftskonferenz Web Summit in Lissabon.

