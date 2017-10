Vision One Daimler präsentiert schweren E-Lkw

Unter der Marke Vision One stellt die Daimler-Tochter Fuso den ersten vollelektrischen Schwer-Lkw vor. Der Handel kann ihn für die Lieferung vom Distributionszentrum in die Filiale nutzen. Die Daimler-Tochter Fuso hat auf der Tokyo Motor Show den ersten vollelektrischen schweren Lkw vorgestellt. Der E-Fuso Vision One kommt auf ein Gesamtgewicht von 23 t und eine Nutzlast von 11 t. Seine Reichweite beträgt maximal 350 km.

