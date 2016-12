Wachstum dm baut in Bochum neues Lager

dm Drogeriemarkt baut sein Logistik-Netzwerk in Deutschland aus und ersetzt das Volumenverteilzentrum in Bochum durch einen wesentlich größeren Neubau. Er soll Juni 2017 in Betrieb gehen.

