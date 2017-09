Walmart Liefern und Auspacken

Mit seinem neuen Projekt In-fridge-delivery will Walmart seinen Kunden den Online-Einkauf von Lebensmitteln schmackhaft machen. Nie wieder gähnende Leere im Kühlschrank und immer alles Nötige im Kühlvorrat. Das verspricht der US-Einzelhändler Walmart mit seinem Projekt "In-fridge-delivery". Und das geht so: Lebensmittel online bei Walmart bestellen und vom Paketdienst nicht nur bis zur Haustür, sondern gleich in den Kühlschrank liefern lassen, während man selber nicht zu Hause ist.

