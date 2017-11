Zahlungsdienste Rossmann kooperiert mit Barzahlen.de

Spätestens von April 2018 an können Rossmann-Kunden in den Filialen des Drogeriemarktes Geld vom Girokonto abheben, ihre Strom- und Telefonrechnungen in bar begleichen oder ihre Versicherungspolicen bezahlen. Möglich macht dies die Partnerschaft mit dem Zahlungsdienstleister Barzahlen.de.Beim Einkaufen noch schnell die Versicherungspolice oder die Stromrechnung bezahlen, Geld abheben oder auf das Konto einzahlen, das können Rossmann-Kunden spätestens von April 2018 an auch in den Filialen des Drogeriemarktes Rossmann.

