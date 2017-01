Zebra zur NRF Smarte Sensoren als Instore-Allrounder

Zebra Technologies hat auf der NRF-Technik-Show sein neuartiges Instore-System "Smart Sense" gezeigt. Es verknüpft Location Based Marketing in der Filiale, Navigation per Handy, Bestandskontrolle und Laufwege-Analysen. Für die Ortung am POS setzt Zebra auch auf Ultraschall.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.