Übernahme Office Depot steigt in IT-Services ein

Der Büroexperte Office Depot hat den IT-Provider Compu Com für 1 Mrd. US-Dollar gekauft. Davon sollen seine Kunden bald profitieren.Der Bürobedarfsgroßhändler Office Depot hat den Tech-Dienstleister Compu Com für 1 Mrd. US-Dollar vom Private Equity Investor Thomas H. Lee Partners gekauft. Dieser wird seinerseits einen Anteil von 8 Prozent an Office Depot übernehmen.

