Überweisungen Visa will in Europa schneller werden

Visa will seinen schnellen Überweisungs-Service "Visa Direct" jetzt auch in Europa anbieten. Das System soll offensichtlich mit den in Bau befindlichen Instant-Payment-Systemen hiesiger Banken konkurrieren. Der Zahlungsdienstleister bezeichnet Visa Direct in einer Presseerklärung als "Echtzeit-Bezahlplattform", räumt aber Banken bis zu 30 Minuten zwischen der Genehmigung einer Transaktion und dem Versenden des Geldes an einen Empfänger ein – deutlich länger als Echtzeit.

