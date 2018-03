Fahrverbote wegen Stickoxiden Händler fordern Ausnahmen für Diesel-Lkw

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Dieselverboten könnte in einzelnen Städten auch Händler treffen, etwa in Stuttgart. Risiken bestehen für die Paketdienste als Rückgrat des E-Commerce und für Liefer-Lkw mit Ware für Filialen in Umweltzonen.

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, dass Städte und Länder in Stickoxid-belasteten Straßen u