Geheimdienst-Krieg Kaspersky klagt gegen Verbot seiner Software in US-Behörden

Die russische IT-Sicherheitsfirma Kaspersky Lab will die Verbannung ihrer Software von Computern in US-Behörden nicht akzeptieren und zieht dagegen vor Gericht. Dem Verbot der Nutzung durch Behörden war eine Kampagne in US-Medien vorausgegangen, in der unter Berufung auf US-Geheimdienste behauptet wurde, Kaspersky-Software habe eine Schlüsselrolle dabei gespielt, dass Angriffs-Werkz