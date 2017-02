Agrarexporte Schmidt sieht Wachstumschancen in der Golfregion

Deutschland liefert jährlich Agrargüter im Wert von 400 Millionen Euro in die Vereinigten Arabischen Emirate. Auf seiner ersten Reise in die Föderation hat Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt anlässlich der internationalen Messe Gulfood die Wachstumschancen für deutsche Unternehmen in der Region betont.

