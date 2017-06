Arbeitnehmerrechte Koalition will Missstände in Schlachthöfen eindämmen

Die Regierung will große Fleischkonzerne für die Machenschaften ihrer Subunternehmen haftbar machen, wenn diese Rechte ihrer oft osteuropäischen Arbeitnehmer verletzen. Ein entsprechendes Gesetz will die Koalition in der Nacht zum Freitag beschließen.

