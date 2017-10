BGH-Urteil Tabakunternehmen dürfen auch auf eigener Website nicht werben

Auch auf ihrer eigenen Homepage müssen sich Tabakhersteller an die Regeln des Tabakwerbeverbots halten. Ein entsprechendes Urteil hat nun der Bundesgerichtshof bestätigt.Für Websites von Unternehmen gelten die gleichen strengen Regeln des Tabakwerbeverbots wie für Zeitungen und Nachrichtenportale im Internet. Dies entschied der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag in Karlsruhe.

