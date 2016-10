Bierschmuggel Prozess um Biersteuer-Hinterziehung in Millionenhöhe

3000 Lkw-Ladungen Bier sollen drei Männer zwischen 2014 und 2015 am britischen Fiskus vorbei auf dem Schwarzmarkt in Großbritannien verkauft haben. Vor dem Landgericht Hof hat nun der Prozess wegen gewerbs- und bandenmäßiger Steuerhinterziehung in zweistelliger Millionenhöhe begonnen.

