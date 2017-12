Datenschutzrecht Arbeitslosengeld an der Kasse polarisiert

Arbeitslosengeld an der Kasse polarisiert

Die Bundesdatenschutzbeauftragte hat sich in die Debatte über die Auszahlung von Arbeitslosengeld in Supermärkten eingeschaltet – und bringt damit die Bundesagentur für Arbeit in Bedrängnis.

Die Nachricht, dass Leistungen der Bundesarbeitsagentur bis Ende 2018 auch an der Supermarktkasse ausgezahlt werden sollen – unter anderem bei Rewe, Penny, Real, dm und Rossma