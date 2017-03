Deutsche Lebensmittelbuchkommission Votum zur Vegan-Wurst steht bevor

Sind Bezeichnungen wie "vegetarisches Schnitzel" oder "vegane Currywurst" zulässig? Für Bundesernährungsminister Christian Schmidt lautet die Antwort eindeutig "Nein". In den kommenden Tagen will nun nach LZ-Informationen die Deutsche Lebensmittelbuchkommission ihr Urteil in der Causa fällen.

