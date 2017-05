Einzelhandel Tarifverhandlungen in Baden-Württemberg gehen weiter

Die Verhandlungen über die Tarife im baden-württembergischen Einzelhandel gehen am Mittwoch in die dritte Runde. Die Positionen von Verdi und Arbeitgebern liegen noch so weit auseinander, dass mit einer Einigung nicht zu rechnen ist.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.