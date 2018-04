EU-Kommission Start-ups in Europa sollen einfacher an Risikokapital kommen

Start-ups in Europa sollen einfacher an Risikokapital kommen

Die EU will für Start-ups und junge Firmen attraktiver werden – und mehr Geld über Risikokapitalfonds für sie zur Verfügung stellen. Profitieren sollen davon rund 1500 Firmen.

Angesichts mangelnder privater Investitionen sollen Start-ups und kleine Firmen in Europa künftig einfacher an Kapital gelangen. Dazu sollen 410 Mio. Euro an EU-Geldern als Startsumme zur