EU-Zulassung Glyphosat-Entscheidung soll im Herbst fallen

Die EU-Kommission will erst im Herbst entscheiden, ob der Unkrautvernichter Glyphosat für weitere zehn Jahre in der Europäischen Union zugelassen wird. Über das umstrittene Herbizid spalten sich die Meinungen nicht nur zwischen Staaten, sondern teils auch innerhalb von Regierungen. So auch in Deutschland.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.