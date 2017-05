Einzelhandel Verdi bereitet ostdeutsche Beschäftigte auf Tarifrunde vor

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen stehen im Einzelhandel Tarifverhandlungen an: Die Gewerkschaft Verdi will ein Lohnplus von sechs Prozent für zwölf Monate durchsetzen. In anderen Bundesländern laufen die Gespräche bereits.

