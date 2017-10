Elektromobilität Aldi Süd kritisiert E-Lader-Quote

Während Brüssel mit Hochdruck an einer gesetzlichen Quote für E-Lade-Säulen bastelt, steigt der Handel auf die Barrikaden.Aldi Süd findet deutliche Worte: "Wir verstehen uns als Partner der Politik. Was unsere Bemühungen jedoch konterkariert, sind Hau-Ruck-Aktionen wie die Forderung der EU-Kommission", so eine Sprecherin. Der Plan stehe in keinem Verhältnis zu den aktuellen Zulassungszahlen von E-Fahrzeugen.

