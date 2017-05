Elektroschrott-Rücknahme Händlern drohen ab Juni hohe Bußgelder

Händler müssen in Kürze mit einem Bußgeld von bis zu 100.000 Euro rechnen, wenn sie die Rücknahme von ausgedienten Elektrogeräten verweigern. Am 1. Juni tritt eine entsprechende Gesetzesänderung in Kraft. Umweltschützer fordern, die Rückgabepraxis stärker zu kontrollieren.

