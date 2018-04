Ermittlungen Kartellamt reicht Verfahren gegen Dosenhersteller an EU weiter

Kartellamt reicht Verfahren gegen Dosenhersteller an EU weiter

Das Bundeskartellamt hat die Ermittlungen um mögliche unzulässige Absprachen von Dosenherstellern in Deutschland an die Europäische Kommission abgegeben. Damit soll verhindert werden, dass eventuelle Verstöße aufgrund in Deutschland geltender rechtlicher Schlupflöcher nicht geahndet werden können.

Die Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission &