Erreger-Ausbreitung Erster Fall von Schweinepest in Ungarn

Nahe Budapest konnte bei einem verendeten Wildschwein die Afrikanische Schweinepest nachgewiesen werden. Es ist der erste Fund des Krankheitserregers in Ungarn.

In Ungarn gibt es einen ersten Fall von Afrikanischer Schweinepest. Ein verendetes Wildschwein, an dem der Krankheitserreger nachgewiesen werden konnte, war am 20. April in der Nähe von Gyöngyös, 70 Kilometer nordöstlich