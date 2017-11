Ex-Arcandor-Chef Middelhoff kommt auf freien Fuß

Die Tage von Thomas Middelhoff als Freigänger in einer Behindertenwerkstatt sind gezählt. Am 26. November ist der wegen Untreue verurteilte Ex-Arcandor-Chef wieder ein freier Mann. Der wegen Untreue zu drei Jahren Haft verurteilte frühere Top-Manager Thomas Middelhoff kommt Ende November nach Verbüßung von zwei Dritteln seiner Strafe auf freien Fuß. Ein Sprecher des Landgerichts Bielefeld berichtete, das Gericht habe die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt und angeordnet, Midddelhoff am 26.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.