Facebook, Google & Co. EU-Kommission will Internet-Riesen in Nutzer-Ländern besteuern

EU-Kommission will Internet-Riesen in Nutzer-Ländern besteuern

Facebook, Google & Co.

Internet-Unternehmen, die Millionen mit digitalen Diensten einfahren, sollen künftig dort ihre Steuern entrichten, wo ihre Nutzer sitzen. Das fordert die EU-Kommission – und zielt damit auf Konzerne wie Facebook und Google.

Die EU-Kommission will Internet-Giganten wie Facebook und Google in Steuerfragen künftig stärker in den einzelnen EU-Ländern zur Kasse bitten. Die Unte