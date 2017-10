Fipronil-Daten Deutschland spricht von "Übermittlungsfehler"

Keine Blockade, sondern ein "Übermittlungsfehler" soll schuld daran sein, dass die Europäische Union keine Daten zu Fipronil-Funden aus dem Schnellwarnsystem veröffentlicht. Das hat jetzt das deutsche Agrarministerium erklärt.Die Bundesregierung will nach eigenen Angaben keine Informationen über das Ausmaß des Fipronil-Skandals zurückhalten. Dass bei der EU der Eindruck entstanden sei, Deutschland verweigere die Veröffentlichung von Daten, gehe auf einen "Übermittlungsfehler" zurück, versicherte eine Sprecherin des Agrarministeriums am Freitag in Berlin.

