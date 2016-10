Freihandelsabkommen Ceta-Zank verschärft EU-Krise

Beim EU-Gipfel in Brüssel sollte es am Freitag um Handelspolitik gehen. Wegen des Streits um Ceta werden daraus Krisengespräche. Auch am Ende ist alles offen. Zwar gaben Rumänien und Bulgarien grünes Licht für das Freihandelabkommen mit Kanada, die Regierung der belgischen Region Wallonie bekräftigte am Freitagmittag aber ihre Ablehnung.

