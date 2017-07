Freihandelsabkommen EU und Japan planen Vereinbarung

Bei einem EU-Japan-Gipfel am kommenden Donnerstag in Brüssel wird es keine Unterzeichnung des angestrebten Handelspakts geben. Stattdessen wird ledigliche eine "politische Vereinbarung" getroffen. Differenzen gibt es etwa noch in den Bereichen Landwirtschaft und Automobilindustrie.

