Genmais-Verbot Regierung billigt Gesetzesentwurf

Mit der Neuregelung des Gentechnik-Gesetzes will Landwirtschaftsminister Christian Schmidt ein flächendeckendes Anbauverbot für grüne Gentechnik in Deutschland sicherstellen. Kritiker befürchten dagegen einen Flickenteppich an Ausnahmen. Der Anbau etwa von Genmais ist in der EU nicht grundsätzlich verboten, die Mitgliedsstaaten können ihn aber innerhalb ihrer Landesgrenzen verhindern.

