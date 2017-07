Gerichtstermin Gillette und Wilkinson streiten um Patent

Die P&G-Tochter Gillette will Wilkinson in einer Einstweiligen Verfügung untersagen lassen, weiterhin preisgünstige Ersatzklingen für den weit verbreiteten Gillette-Nassrasierer "Mach3" herzustellen. Das Landesgericht Düsseldorf will dazu am 18. Juli ein Urteil verkünden.

