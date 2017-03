Gerichtstermin Stadt Köln will verkaufsoffene Sonntage streichen

Die Gewerkschaft Verdi will vor dem Kölner Verwaltungsgericht die Streichung aller verkaufsoffenen Sonntage in der Stadt erreichen. Betroffen davon sind 35 Termine. Am Montag soll darüber entschieden werden.

