Geschlechterdiskriminierung Verbraucherschutzministerium will stärker über Preisunterschiede aufklären

Verbraucherschutzministerium will stärker über Preisunterschiede aufklären

Das Verbraucherschutzministerium will Konsumenten für geschlechterspezifische Preisunterschiede sensibilisieren und so einen Bewusstseinswandel fördern. Unterschiedliche Preise für Männer und Frauen sind allerdings kein Massenphänomen in Deutschland.

Das Verbraucherschutzministerium rät Konsumenten, stärker auf geschlechterspezifische Preisunterschiede zu achten. "Fragen Sie nach, seien Sie kriti