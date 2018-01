Gesundheitsvorsorge Amazon, Buffett und JP Morgan bündeln Kräfte

Mit neuen technologischen Lösungen wollen Amazon, Berkshire Hathaway und JP Morgan den steigenden Gesundheitskosten in den USA an den Kragen. Ihren Mitarbeitern wollen sie so eine einfachere und günstigere Gesundheitsvorsorge bieten.

Drei Schwergewichte der US-Wirtschaft wollen gemeinsam Wege finden, die Gesundheitskosten für ihre Mitarbeiter zu senken. Der Online-Handelsriese Amazon