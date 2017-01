Grüne Woche G20-Minister sind für sparsame Wassernutzung

Die Minister der großen Industrie- und Schwellenländer (G20) haben bei ihrem Treffen in Berlin einen sparsamen Wasserumgang bei der Nahrungsproduktion und weniger Antibiotika in Tierställen gefordert. Am Samstag protestierten anlässlich der Grünen Woche mehr als 10.000 Menschen gegen Massentierhaltung.

