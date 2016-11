H5N8-Epidemie Vogelgrippe erreicht weitere Bundesländer

Die Vogelgrippe ist weiter auf dem Vormarsch: Bereits in zehn Bundesländern wurde der gefährliche H5N8-Erreger nachgewiesen. Auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind jetzt Betriebe betroffen. Heute tritt die Eilverordnung von Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) in Kraft. Dabei müssen auch kleinere Betriebe Sicherheitsmaßnahmen treffen.

